Juventus, Cristiano Ronaldo in gran forma nonostante il Covid-19

Piscina, muscoli in vista e un gran sorriso. Ecco Cristiano Ronaldo che, con un post sui social, rassicura di suoi tanti follower. "Non lasciare che ciò che non puoi fare ostacoli ciò che puoi fare", ha scritto l'asso della Juventus che attende fiducioso il prossimi tamponi per capire se potrà o meno sfidare in Champions League, il rivale di sempre, Leo Messi. CR7 era risultato positivo al Coronavirus in Nazionale. Dal Portogallo poi, con un'ambulanza tutta speciale, è tornato in Italia per passare il periodo di quarantena nella sua lussosa casa di Torino.