Juventus, Cristiano Ronaldo si è allenato a Torino dopo la visita alla madre

CR7 C'E'

Cristiano Ronaldo è già tornato a Torino e nella mattinata di mercoledì si è allenato regolarmente. Il fuoriclasse portoghese della Juventus è rientrato in Italia dopo essere volato a Madeira per accertarsi delle condizioni della madre, colpita da un ictus e ricoverata in terapia intensiva all'ospedale di Funchal. Tranquillizzato dai medici, Ronaldo ha fatto ritorno alla Continassa e si è allenato regolarmente agli ordini di Sarri.

Nella serata di martedì, dopo essere tornato velocemente nella sua Funchal, Cristiano Ronaldo ha scritto un messaggio sui suoi social: "Grazie per tutti i messaggi di supporto destinati a mia mamma. Attualmente è stabile e si sta riprendendo in ospedale. Io e la mia famiglia vorremmo ringraziare lo staff medico che si è preso cura di lei e chiediamo gentilmente che ci venga data un po' di privacy in questo momento"

Il portoghese si è allenato con il resto dei compagni in una seduta che, a differenza di come era stata programmata, ovvero come rifinitura in vista del match contro il Milan in Coppa Italia, è stata piuttosto intensa in attesa di conoscere il calendario che li attende. Dopo una fase di riscaldamento, il gruppo di Sarri ha lavorato in campo con il pallone, disputando anche una partitella a campo aperto.