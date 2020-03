Ronaldo in ansia: sua mamma colpita da ictus 

DAL PORTOGALLO

Ore di ansia per Cristiano Ronaldo proprio alla vigilia del ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Milan. Dolores Aveiro, madre del talento portoghese, è stata infatti ricoverata all'ospedale Doctor Nelio di Mendonça de Funchal, in Portogallo, dopo essere stata colpita questa mattina da un ictus. Lo riferisce la stampa portoghese, secondo cui la donna, 65 anni, è stata immediatamente portata nell'unità di terapia intensiva dove è circondata dall'affetto dei suoi figli. Ronaldo è stato avvisato dai parenti e sarà tenuto costantemente aggiornato sulle condizioni della madre. CR7 in ansia per mamma Dolores Getty Images

Al momento le condizioni della donna, che sarebbe cosciente, sarebbero stabili. I medici non si pronunceranno però sul suo stato prima di 12 ore, il tempo necessario per capire se l'ictus abbia procurato danni. Ai primi di febbraio la mamma di Ronaldo aveva rivelato di essere stata operata al seno a Madrid e di essere stata sottoposta a radioterapia. "Sto lottando per la vita", aveva spiegato.