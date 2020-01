Juventus, CR7 sfata anche il tabù Cagliari: "Ora spero che l'Inter perda"

NUOVO TRAGUARDO

Cristiano Ronaldo inizia il 2020 con un altro record personale: al 49' del match contro il Cagliari, il portoghese ha sbloccato la gara con un gol che ha un significato particolare. Con la rete ai rossoblù, infatti, CR7 è riuscito a segnare contro tutte le squadre di Serie A contro le quali ha giocato almeno una volta. La scorsa stagione, infatti, Ronaldo non prese parte alla trasferta in Sardegna e allo Stadium era rimasto a secco. Un tabù infranto, che poi ha festeggiato altre due volte con la rete del raddoppio (su calcio di rigore) e della tripletta.

Con la tripletta ai sardi, Cristiano Ronaldo ha inoltre toccato la quinta partita consecutiva con gol in Serie A.

Il portoghese si gode la grande giornata personale, non dimenticando la prestazione di squadra. "La cosa più importante è la squadra, abbiamo giocato bene, creando molte occasioni. Sono contento per la tripletta, ma la cosa più importante era vincere per mettere pressione all'Inter. Stiamo migliorando di partita in partita, non solo la difesa, ma anche centrocampo e attacco. Siamo una squadra completa, dobbiamo migliorare tutti gli aspetti. Napoli-Inter? Non so se lo vedrò, ma spero che l'Inter perda. Dobbiamo stare tranquilli, abbiamo fatto quello che dovevamo, adesso dobbiamo aspettare", ha detto dopo la partita.