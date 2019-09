Juventus, Cristiano Ronaldo e il gesto contro l'Atletico Madrid: "Dovete imparare"

Slalom tra i difensori, ulteriore dribbling e tiro fulminante a lato di un niente: per poco, ieri, Cristiano Ronaldo non ha tirato fuori dal cilindro il proverbiale coniglio che avrebbe regalato i tre punti alla Juventus contro l'Atletico Madrid. Il portoghese si era poi rivolto ai tifosi del Wanda Metropolitano con un gesto delle mani eloquente: "Avete avuto paura, eh?". In mixed zone CR7 è stato invece più criptico: "Imparare, dovete imparare".