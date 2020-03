Juventus, Cristiano Ronaldo blocca Transfermarkt su Instagram per la valutazione troppo bassa

CASO SOCIAL

Recentemente Transfermarkt, popolare sito che si occupa di numeri e valutazioni economiche nel mondo del calcio, ha stilato la classifica dei giocatori più costosi per fasce di età. Cristiano Ronaldo è risultato il 35enne più costoso ma al portoghese i 75 milioni di euro stimati come valore non bastano e infatti ha bloccato su Instagram l'account di Transfermarkt.

La storia è stata raccontata direttamente da Transfermarkt in un commento ad un post con la top 11 dei giocatori seguiti dal procuratore Mendes: "Non possiamo taggare Cristiano Ronaldo poiché ci ha bloccato dopo aver visto la sua valutazione...". Per fare un paragone, secondo il sito in Serie A ci sono cinque giocatori che varrebbero più di CR7: Dybala (90 milioni), Eriksen e Lukaku (85 milioni), Milinkovic-Savic e Lautaro Martinez (80 milioni).