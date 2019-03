Juventus, comunicato della Curva Sud: niente sciopero del tifo con l'Atletico

10/03/2019

Martedì sera allo Stadium la Juventus gioca contro l'Atletico Madrid la partita che vale una stagione e per la serata più importante dell'anno, per cui Allegri è orientato a schierare la difesa a tre, i tifosi faranno in pieno la loro parte. Ad annunciare la decisione della Curva Sud, che aveva minacciato uno sciopero del tifo per protesta contro il caro biglietti, è stato proprio il tifo organizzato juventino, con un comunicato sulla pagina Facebook dei Drughi. Una vera e propria tregua, che è stata sancita dopo le schermaglie col resto dello stadio e la contestazione ad Agnelli andate in scena in occasione della partita con l'Udinese, per spingere tutti insieme la squadra verso un'impresa che sarebbe storica: "Non ci pieghiamo, non ci vendiamo, ma per amore tifiamo. Solo per la maglia. Martedì fuori la voce. La Curva Sud".