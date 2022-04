Juventus, col Bologna debutta la quarta maglia: è opera di uno street artist brasiliano

Debutterà sabato allo Stadium, per la sfida col Bologna, la quarta maglia 2021/22 della Juventus, di cui già nei giorni scorsi erano circolate alcune immagini. Colori e geometrie si fondono nell'opera di Eduardo Kobra, celebre street artist brasiliano, che in collaborazione con lo sponsor tecnico dei bianconeri ha voluto celebrare i valori dell'inclusione e raccontare un mondo in cui le differenze si fondono per creare qualcosa di grande: "Quello che esprimiamo, e come lo facciamo, dice molto su quello che siamo - le sue parole al sito del club -. Non possiamo essere la versione migliore di noi se non abbracciamo la diversità, perché le differenze sono ciò che ci rende unici". La divisa sarà indossata anche dalle Juventus Women il 1° maggio, in Coppa Italia contro il Milan.