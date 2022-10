Juventus, Chiesa rientra parzialmente in gruppo

JUVENTUS

A quasi 10 mesi dalla rottura del crociato l'esterno azzurro torna ad assaporare il campo insieme ai compagni. Anche Pogba sul campo

La Juventus ritrova il volto sorridente di Federico Chiesa. L'esterno bianconero, all'indomani della vittoria interna sul Bologna, ha iniziato un parziale e graduale rientro in gruppo, a quasi 10 mesi dalla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Per rivederlo divorarsi il campo con le sue sgroppate servirà ancora tempo, ma intanto l'azzurro può godersi questa prima luce in fondo al tunnel.

Chiesa è fuori dallo scorso 9 gennaio, l'infortunio ha richiesto tempi più lunghi del previsto, ma ora Max Allegri può sognare di riaverlo a disposizione prima della sosta per il Mondiale, in programma tra circa un mese e mezzo. Per averlo al 100% della condizione, considerata anche l'esplosività del giocatore, dovrà attendere con tutta probabilità gennaio, ma nel frattempo tanto il tecnico quanto il popolo juventino cominciano già a fregarsi le mani.

Intanto, anche Paul Pogba ha iniziato a correre sul campo. Una ripresa atletica blanda, ma comunque importante in vista di un possibile rientro a tempo pieno per gli ultimi impegni della Juve prima del Mondiale, o almeno questa è la speranza di Allegri.