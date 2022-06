Juventus, Chiesa freme: "Ci rivediamo a settembre, magari con la 10..."

LE PAROLE

L'attaccante bianconero: "Non bisogna affrettare i tempi, ma non vedo l'ora di giocare con Vlahovic"

Perso Dybala e in attesa di capire le mosse di calciomercato che andranno a buon fine, il rilancio della Juventus passa per forza di cose dal recupero di Federico Chiesa dal brutto infortunio che ne ha compromesso la stagione 2021/22. L'esterno bianconero e della Nazionale è tornato in campo da pochi giorni, ma non vuole affrettare i tempi: "Voglio tornare il prima possibile, ma bisogna rispettare delle tabelle".

Per un giocatore esplosivo come lui rispettare i tempi per il completo recupero muscolare è fondamentale. Chiesa lo sa e seppure trepidante, come ha raccontato di essere l'esterno bianconero, sa che la pazienza è la medicina vincente: "Lo staff medico mi sta aiutando molto e in tutto, è fantastico. Penso di essere pronto per inizio settembre, ma vedremo". In quel caso sarebbero 4-5 le giornate saltate da Chiesa con la Juventus nel prossimo campionato.

Serie A che potrebbe rivederlo in campo con un numero nuovo e pesante: "Indossare la maglia numero 10 della Juventus farebbe piacere a chiunque, l'hanno indossata grandi campioni. A luglio saprete la mia scelta e non vedo l'ora di giocare con Vlahovic che è un grande calciatore".

Sul ruolo in campo, invece, Chiesa non ha dubbi: "Mi trovo più a mio agio da esterno e mister Allegri sa come sfruttarmi al meglio. Come ho giocato in Nazionale per me è perfetto".