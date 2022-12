Juve, Cherubini su Paratici: "Mercato arrogante, mi veniva da vomitare"

INCHIESTA PRISMA

Anche Allegri contro l'ex ds bianconero: "Mercato solo di plusvalenze, mercato del c..."

© Getty Images Dalle intercettazioni sull'inchiesta Prisma che riguarda la Juventus emergono diverse critiche all'operato di Fabio Paratici: contro l'ex ds bianconero si scagliano Stefano Cherubini (suo successore), Massimiliano Allegri e anche l'ex portiere Marco Storari. Cherubini, riporta La Stampa, si sfoga con il manager dell'area finanziaria Stefano Bertola: "In due anni hai (si riferisce a Paratici, ndr) buttato tutto alle ortiche: 700 milioni messi dagli azionisti. Hai messo tutto a rischio. Perché un giorno hai deciso mandare via due persone che probabilmente era giusto mantenere". E ancora con un altro dirigente: "Siamo stati arroganti sul mercato. E con Cristiano Ronaldo si è innescato il nostro circolo vizioso, perché i soldi di Pogba (la cessione al Manchester United, ndr), li abbiamo spesi per pagare due clausole. Paratici a marzo parlava di fare 300 milioni di quelle (plusvalenze, ndr). Ti giuro che tornavo a casa e mi veniva da vomitare solo al pensiero...".

Allegri, parlando a Cherubini, invece dice: "Devi capire che il mercato dell'anno scorso era fatto solo di plusvalenze, quindi era un mercato del cazzo". L'attuale ds juventino risponde: "Bravo! Come siamo arrivati fin qui? Acquisti senza senso, investimenti fuori portata (Kulusevski, ndr), utilizzo eccessivo di plusvalenze artificiali. Negli ultimi anni è anche un po' colpa nostra, Fabio (Paratici, ndr) ha drogato il mercato".

Ancora, altri dirigenti sul modo di fare mercato bianconero: "Se guardi il totale della cifra che abbiamo dato a Chiellini tra stipendi e premi, è spaventosa! Non c'è criterio nel modo in cui abbiamo speso i soldi. Non c'è da stupirsi se in due anni abbiamo chiesto 700 milioni agli azionisti". Infine Storari, ex portiere che era entrato nello staff di Paratici: "Ora dobbiamo sistemare la merda che ha lasciato lui".