Juventus-Cagliari, Ronaldo per sfatare l'ultimo tabù

Cristiano Ronaldo vuole diventare Ronaldissimo. Dopo aver trovato il gol in quattro partite consecutive in Serie A (Sassuolo, Lazio, Udinese e Samp), record italiano personale, il fenomeno portoghese vuole iniziare il 2020 superando sé stesso e proverà a battere un altro record. Lo farà all'Allianz Stadium, dove la Juventus (unica in Europa iniseme a Liverpool e Barça) non ha mai perso nel 2019, e lo farà contro il Cagliari, che è anche l'unica squadra di Serie A, fra quelle contro cui ha già giocato almeno una volta, a cui Cristiano Ronaldo non ha ancora mai segnato. CR7 sfida l'ultimo tabù italiano.