Juventus, un poker al Cagliari per ritrovare il sorriso e puntare in alto

Pronti via e il primo grande plauso va a Michele Di Gregorio, portiere di Coppa Italia a sorpresa al posto di Perin. L'"uomo DiGre", infatti, è quello della provvidenza per la Vecchia Signora, perché la palla di Lapadula calciata verso la porta dopo appena 38 secondi poteva essere una doccia gelata. Una rete che poteva essere la Caporetto bianconera, ma che invece è stata l'occasione per far capire, sin da subito, che la Juve non avrebbe ceduto in campo e non avrebbe commesso gli stessi errori visti contro il Venezia. Una parata, a freddo, che ha dato la scossa agli uomini di Motta che si sono subito messi bene in campo, cercando la via del gol.