Juventus: Barzagli, Bonucci e Chiellini ospiti di "c'è posta per te"

20/01/2019

Una serata tra amici. Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, i tre componenti della BBC che tanto hanno vinto insieme con la maglia della Juventus, sono stati ospiti di "c'è posta per te", il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Il trio di difensori, che in campo non rivedremo insieme almeno fino a febbraio per l'infortunio al quadricipite femorale della coscia destra di Barzagli, si è raccontato per bocca di Chiellini: “Sì che c’è un’amicizia vera - ha spiegato il capitano dei bianconeri – Litigi? Certo che ci sono, ma col tempo si supera tutto. Si superano insieme i problemi. Leonardo è quello che si arrabbia di più, io sono quello che smorza”.