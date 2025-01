Juventus, altra rimonta subita e primo obiettivo fallito: alla squadra di Motta serve un cambio di mentalità

La bella prestazione di Mbangula e le grandi giocate di Yildiz (che per altro doveva partire dalla panchina prima dell'infortunio di Conceiçao) sono una magrissima consolazione per Motta e per i tifosi bianconeri, che non riescono a veder decollare il progetto e che ora si preparano a un gennaio infernale: c'è, in ordine, il derby in trasferta col Torino, il big match di Bergamo con l'Atalanta e quello col Milan in casa. Poi le ultime di due di Champions contro Brugge e Benfica, con in mezzo la trasferta di Napoli. Il tutto in 18 giorni di fuoco che diranno moltissimo sul futuro e sulle ambizioni di questa squadra, a cui urge un cambio di passo e di mentalità per non rischiare di salutare con ampio anticipo anche tutti gli altri obiettivi stagionali.