Juventus, Allegri: "Un punto importante dopo una bella prestazione"

QUI JUVE

Il tecnico bianconero dopo il pari con l'Inter: "Ora bisogna assolutamente vincere con il Sassuolo"

Massimiliano Allegri si tiene stretto il punticino conquistato in extremis contro l'Inter. "E' un pareggio che pesa molto perché avvenuto dopo una bella prestazione, nel secondo tempo ancora meglio - ha analizzato ai microfoni di Dazn - E' un punto importante perché comunque manteniamo l'Inter a tre punti, ci consente di avere la possibilità prima di migliorare la striscia positiva, poi per cercare di rosicchiare prima della sosta qualche punto". ansa

Il tecnico livornese analizza così il match di San Siro: "Prima del gol del pareggio ci sono state due-tre situazioni dove non abbiamo chiuso l'azione, dove McKennie non ha chiuso sulla palla indietro di Kulusevski, non ha chiuso sulla palla indietro di Chiesa, sno situazioni nelle quali bisognava fare meglio. In un'altra situazione Locatelli ha dato fastidio in un bell'inserimento di Bentancur che poteva colpire a colpo sicuro. Poi la squadra ha giocato un pochino più alta, con più fiducia, contro un'ottima Inter che comunque è una squadra fisica, che ha tecnica, e bisognava fare una prestazione del genere".

Sulla scelta di lasciare Chiesa in panchina. "E' semplice, ho dato la formazione e l'ho messo fuori, non è che ci vuole tanto. Perchè poteva essere una partita più fisica all'inizio e avevo bisogno di un giocatore come Kulusevski - che stasera ha fatto una bella partita - che desse pressione a Brozovic. Poi nel secondo tempo i ritmi calavano un po', loro comunque sono un po' calati e allora l'entrata di Dybala, Chiesa a destra, Kaio Jorge è entrato molto bene, lo stesso Arthur, la squadra sta migliorando anche la condizione fisica, la fiducia.... e quindi stasera dopo una bella partita è un bel punto".

Ora il pensiero corre al turno infrasettimanale. "Ora però bisogna assolutamente vincere mercoledì col Sassuolo".