Juventus, gol cercasi: Allegri spera di recuperare Vlahovic e Milik per il derby

La Juventus torna da Bergamo con la consapevolezza di aver conquistato un punto prezioso per rimanere in zona Champions. A preoccupare però è il reparto offensivo: senza Vlahovic e Milik l'attacco è apparso in grossa difficoltà. Pochi i pericoli all'inviolata porta atalantina prodotti dal solito Chiesa , tutto cuore e corsa, mentre Kean , non certo al top perché anche lui al rientro da un piccolo fastidio, ha inciso meno. E così Max Allegri , in vista del derby col Torino di sabato, spera di recuperare il bomber serbo e quello polacco, con l'obiettivo di ritrovare i gol.

COME STANNO VLAHOVIC E MILIK

In questo avvio di stagione i numeri parlano chiaro: 9 delle 12 reti bianconere arrivano dagli attaccanti (4 Vlahovic e Chiesa e 1 Milik). E l'assenza sia del serbo sia del polacco non può che pesare sulle capacità realizzative bianconere. Ma come stanno i due bomber? Per accelerare il rientro, Milik si è presentato alla Continassa lunedì, nonostante il giorno libero dato alla squadra da Allegri. Il dolore al polpaccio è diminuito e dovrebbe tornare a lavorare in gruppo a breve. Per Vlahovic la situazione è un po' più complessa: il problema alla schiena di cui soffre va valutato giorno per giorno ma l'obiettivo è quello di tornare in gruppo giovedì, per poi essere pronto per l'importantissimo derby di sabato.