Juventus, Allegri perde i pezzi verso Napoli. La lastra al piede di Rabiot preoccupa, esami anche per Yildiz

Non è un momento semplice in casa Juventus e i tre punti raggiunti in pieno recupero contro il Frosinone sono stati la notizia migliore della domenica per Massimiliano Allegri. Nel prossimo turno di campionato c'è la trasferta contro il Napoli, ma per il tecnico bianconero è emergenza piena a centrocampo. Durante la sfida contro i gialloblù, infatti, prima Rabiot e poi McKennie hanno alzato bandiera bianca e dovranno stare fuori dal campo almeno due settimane. Il centrocampista francese si è lussato l'alluce del piede destro in uno scontro con Bremer e sui propri social ha postato la foto della lastra a cui è stato sottoposto.