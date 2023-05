Juventus, Allegri: "Al ritorno con fiducia, ma servirà più lucidità"

QUI JUVENTUS

Il tecnico bianconero: "Rigore su Rabiot? Non commento, abbiamo già sprecato troppe energie fuori dal campo in stagione"

© Getty Images La Juventus ha pareggiato in extremis contro il Siviglia nell'andata della semifinale di Europa League: "Fino al gol subito avevamo fatto bene - ha commentato Allegri a fine partita -, però quando arrivavamo al momento di concludere sbagliavamo troppo. Abbiamo rischiato di prendere il secondo gol perché siamo usciti dal match, mentre nel secondo tempo abbiamo fatto meglio. Il pareggio è meritato e lascia aperto il discorso qualificazione". Decisivo Pogba con l'assist a Gatti: "Quando la partita si sposta nella metà campo avversaria diventa un punto di forza, ha dato un contributo importante".

"Quando si arriva a questo livello le partite sono equilibrate. Il Siviglia è una squadra esperta che non esce mai dalla partita e anche stasera lo ha dimostrato - ha continuato Allegri -. Noi dovevamo essere più precisi nei primi 25 minuti perché di situazioni per fare meglio ne abbiamo avute".

Sul presunto fallo da rigore su Rabiot: "Non dico niente sulle decisioni dell'arbitro. La cosa positiva è che siamo rimasti comunque in partita dopo l'episodio, il rischio di innervorsirci era alto e per fortuna il momento è passato subito. Abbiamo sprecato già tante energie fuori dal campo, evitiamo di sprecarne altre sugli episodi".

La qualificazione si giocherà al ritorno: "Il Siviglia è molto aggressiva e gioca molto bene. Sarà una gara difficile per noi, ma anche loro devono sapere che noi a campo aperto potremo fargli male. Dovremo essere lucidi e fiduciosi perché abbiamo voglia di andare in finale".

Il gol di En Nesyri è arrivato in ripartenza: "Di Maria avrebbe dovuto giocare una palla più facile. Bonucci è andato in pressione alta subendo l'uno-due, avrebbe dovuto fare fallo se ci fosse riuscito. Loro sono stati bravi a scambiare e ripartire, ma noi eravamo anche in posizione".