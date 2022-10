Juventus, Allegri: "Iniziamo ad assomigliare a una squadra"

QUI JUVENTUS

Il tecnico bianconero dopo il 4-0 all'Empoli: "Stiamo migliorando e il ritmo del secondo tempo fa ben sperare"

© Getty Images 1 di 17 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Juventus vince, Allegri sorride. Allo Stadium i bianconeri hanno battuto 4-0 l'Empoli trovando il secondo successo di fila in campionato: "Stiamo iniziando ad assomigliare a una squadra - ha commentato il tecnico a fine partita -, dopo essere partiti bene abbiamo bucato una settimana che ci è costata il ritardo. Dovevamo dare continuità al successo di Torino e i ragazzi sono stati bravi contro un avversario che ci ha messo in difficoltà".

"Nel secondo tempo abbiamo alzato un po' il ritmo e l'Empoli è calato, penso che alla fine sia stata una partita piacevole". La Juventus ha chiuso in crescendo: "Stiamo migliorando e lo dimostra il ritmo tenuto nel secondo tempo, è un bel segnale a livello fisico. In questa settimana abbiamo lavorato bene, ora pensiamo al Benfica per provare a ribaltare il risultato: non siamo ancora fuori dalla Champions. Bisogna essere fiduciosi".

Kean si è sbloccato dopo un momento difficile: "Si è presentato bene in ritiro a inizio stagione, poi ha avuto una difficoltà perché giocava poco - ha commentato Allegri a DAZN -. Sta crescendo soprattutto a livello mentale e sono contento, ma come lo sono di tutti quelli che sono entrati anche. Milik se stava più tranquillo poteva segnare".

Allegri ha confermato il 3-5-2: "A livello di autostima questo successo aiuterà perché i risultati ci fanno lavorare meglio. Per il modulo con Cuadrado e Kostic sugli esterni bisogna sfruttarli al meglio, soprattutto con squadre strette come l'Empoli. Nel primo tempo abbiamo palleggiato poco per caratteristiche, poi nel secondo tempo è andato tutto meglio".

Paredes ha iniziato nuovamente dalla panchina: "Leandro è arrivato che non era in condizione fisica ottimale e ha giocato sei partite perché eravamo in emergenza. Oggi ha fatto molto bene dando qualità nella gestione della palla soprattutto a ritmi più bassi. In queste partite mi serve una mezzala più di gamba rispetto a lui e per questo gli ho spiegato l'esclusione con l'Empoli".