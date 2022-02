Juventus, Allegri: "Meno brillanti del Toro. Dybala? Non sembra nulla di grave"

QUI JUVE

Il tecnico bianconero dopo il pari nel derby: "Paradossalmente abbiamo preso gol nel momento migliore nostro"

Massimiliano Allegri si tiene stretto il punto conquistato nel derby, che allunga a 12 la striscia positiva. "Si tiene, perché con il punto abbiamo dato seguito ai risultati positivi che abbiamo fatto negli ultimi 2-3 mesi - ha spiegato il tecnico della Juve - Non era semplice, non eravamo brillanti rispetto al Torino, ma abbiamo fatto una buona partita. Paradossalmente abbiamo preso gol nel momento migliore nostro. Nel primo tempo abbiamo avuto due-tre situazioni dove potevamo prendere gol, nel secondo tempo invece no". Su Dybala: "Non sembra nulla di grave, vediamo...". Juve, solo pari nel derby: frenata Champions

































































Ultime gallery Vedi tutte

"Poi siamo stati poco puliti nel gioco nel secondo tempo, ma credo sia un percorso normale, naturale quando giochi in campionato, soprattutto quando hai l'obiettivo di entrare nelle prime quattro, il pareggio non è da buttare - ha proseguito Allegri nella sua analisi -. Direi che i ragazzi hanno fatto una buona partita sotto l'aspetto dell'impegno e dell'intensità, hanno cercato la vittoria fino alla fine, quindi è un punto che portiamo a casa e ci permette di allungare la striscia positiva".

Sulla partita di Vlahovic, annullato da Bremer. “Ha fatto fatica perché è un giocatore molto bravo, però deve imparare tanto. Come devono imparare tanti giocatori. Stasera doveva portarlo a giro per il campo e non dargli punti di riferimento, perché Bremer è molto forte nelle palle dritte e meno forte quando lo porti a giro per il campo. Non scordiamoci che arriva da una squadra che sta facendo un ottimo campionato ma giocava una partita a settimana. Ne ha fatte sei, credo sia normale un percorso di crescita. Mi diverte perché arriva uno e deve giocare tutte le partite. Bisogna crescere, bisogna abituarsi, tutte cose che servono in una grande squadra: altrimenti fisicamente non ce la si fa a giocare una partita ogni tre giorni”.

Ancora una volta la Juve fa fatica a segnare. "I tre attaccanti erano ben marcati ma bisognava muoversi di più, della situazione di Rabiot bisognava farne molte di più. A Vlahovic ho chiesto di andare dalla parte di Rodriguez, sono situazione di gioco che bisogna imparare. Siamo stati bravi nelle partite precedenti e oggi meno bravi anche perché eravamo meno brillanti avendo meno pulizia tecnica. Dybala non dovrebbe avere niente di particolare. Bisogna giocare tecnicamente più puliti, quando lo siamo stati abbiamo avuto situazioni pericolose. Nel secondo tempo dovevamo essere più puliti in area avversaria, siamo stati più farraginosi ma l'importante è arrivare all'obiettivo finale".

Sulla lotta Champions. "C'è la Lazio che è rientrata e poi dipende la Fiorentina cosa farà nelle prossime partite. La Roma è più indietro ma mancano ancora dodici partite, vediamo ora al Villarreal e poi cosa combiniamo a Empoli".