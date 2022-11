Juventus, Allegri fischiato alle ATP Finals di Torino

Dopo un inizio di stagione molto difficile culminato con la pesante eliminazione dalla Champions e le voci di un possibile esonero, Massimiliano Allegri si è congedato con il campionato nel migliore dei modi, al terzo posto in classifica e con sei vittorie di fila l'ultima delle quali contro la Lazio, che hanno riportato il sereno nello spogliatoio bianconero ma evidentemente non ancora tra i tifosi della Vecchia Signora. Proprio all’indomani del successo contro la formazione di Sarri infatti, Allegri è andato al Pala Alpitour di Torino per l’attesa sfida delle ATP Finals tra Djokovic e Tsitsipas e quando le telecamere lo hanno inquadrato il pubblico lo ha coperto di fischi. In poche ore poi il video è diventato virale su Tennis Tv.