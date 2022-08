Serie A, Juventus-Sassuolo 3-0: Di Maria e Vlahovic sono già in forma

JUVENTUS-SASSUOLO 3-0

Gol e assist per l'argentino all'esordio in bianconero, poi si scatena il centravanti serbo

La Juve parte col Sassuolo: le foto del match



































© Getty Images 1 di 19 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Juventus non sbaglia e all'esordio stagionale in Serie A ha battuto 3-0 allo Stadium il Sassuolo. Protagonista di serata Angel Di Maria, alla prima partita nel campionato italiano e autore della rete che ha sbloccato il match al 26' con una conclusione sporca al volo che ha superato Consigli. Prima dell'intervallo Vlahovic ha realizzato il rigore che si è procurato, firmando poi la doppietta al 51' sempre su assist del Fideo.

LA PARTITA

Anche la Juventus ha fatto il suo dovere chiudendo una prima giornata di Serie A senza vere sorprese. Quella bianconera, netta nel 3-0 contro il Sassuolo allo Stadium, è stata la decima e ultima vittoria di un primo turno che non ha visto pareggi, insidiosa perché la formazione di Allegri si è trovata costretta a rispondere già da subito a tutte le concorrenti per lo scudetto. E lo ha fatto, alla grande. Merito della qualità di Di Maria, ma anche della ferocia di Vlahovic e di un atteggiamento per la prima ora di gioco aggressivo e determinato che ha lasciato il palleggio al Sassuolo, punendolo alla prima occasione.

La scena però se l'è presa Di Maria. Quando i primi mugugni stavano apparendo allo Stadium per il pallino del gioco lasciato ai neroverdi, contanto di occasioni sprecate da Defrel, l'argentino si è acceso al 26' e ha rimesso in ordine la situazione aprendo, ma soprattutto chiudendo l'azione del vantaggio per la Juventus. Una conclusione al volo, sporca ma efficace che lo ha premiato per il coraggio ma soprattutto ha sorpreso Consigli. Sbloccato il match di fatto è stato un monologo bianconero.

Vlahovic ha iniziato a prendere le misure della porta avversaria sfiorando il palo con un paio di conclusioni in area, poi al 41' ha vinto il duello con Ferrari facendosi atterrare per il rigore, poi trasformato centralmente, del 2-0. A inizio ripresa il copione non è cambiato e dopo cinque minuti c'è stato spazio per un contropiede coast-to-coast che Di Maria ha mandato a fil di palo e per l'immediatamente successivo gol del 3-0 di Vlahovic per un regalo in impostazione di Ayhan. Dopo la Coppa Italia un altro brutto stop per i neroverdi.

LE PAGELLE

Di Maria 7,5 - Un gol e un (quasi) assist all'esordio, ma per l'argentino iniziare un campionato con gol non è una novità. Con i suoi strappi ha creato tante occasioni da gol trascinandosi dietro Danilo da una parte all'altra del campo. La qualità c'è, ma non è una novità. La sua partita però termina al 65' per un problema muscolare.

Vlahovic 7,5 - Ma quale crisi. Quando si inizia a far sul serio ecco che sul tabellino riappare il serbo. Prima prende le misure della porta di Consigli sfiorandola con movimenti da centravanti, poi si procura il rigore che realizza e infine mette a referto la prima doppietta stagionale.

Alex Sandro 6,5 - Inizia la partita con piglio e precisione, facendosi vedere con costanza sulla sua fascia e mettendo in area palloni pericolosi. Un buon inizio di stagione.

Danilo 7 - Corse con e senza palla che favoriscono le giocate di Di Maria. Condizione fisica da sottolineare con la solita concentrazione in difesa come a inizio ripresa quando ha salvato in area una palla pericolosa.

Ayhan 4,5 - Punirne uno per punirli tutti, ma il passaggio con cui di fatto regala a Di Maria e Vlahovic l'occasione per il 3-0 è un qualcosa di già ripetuto anche in Coppa Italia. Non va bene e per Dionisi è già un primo campanello d'allarme.

IL TABELLINO

JUVENTUS-SASSUOLO 3-0

Juventus (4-1-4-1): Perin 6: Danilo 7, Bonucci 6, Bremer 6, Alex Sandro 6,5 (16' st De Sciglio 6); Cuadrado 6 (16' st Kostic 6), Zakaria 6, Locatelli 6,5 (31' st Rovella sv), McKennie 6,5 (31' st Soulé sv); Di Maria 7,5 (21' st Miretti 6); Vlahovic 7,5. A disp.: Pinsoglio, Garofani, Gatti, Rugani, Fagioli, Da Graca. All.: Allegri 7.

Sassuolo (4-3-3): Consigli 5; Muldur sv (7' Toljan 5), Ayhan 4,5, Ferrari 5, Rogerio 5; Frattesi 5 (35' st Ceide sv), Henrique 5,5, Thorstvedt 5,5 (35' st Harroui sv); Berardi 5,5, Defrel 5 (1' st Raspadori 5,5), Kyriakopoulos 5 (14' st Pinamonti 5,5). A disp.: Pegolo, Russo, Marchizza, Alvarez, Obiang, Erlic, D’Andrea, Tressoldi. All.: Dionisi 5.

Arbitro: Rapuano

Marcatori: 26' Di Maria, 43' rig. Vlahovic, 6' st Vlahovic

Ammoniti: Locatelli (J); Thorstvedt, Henrique (S)

Espulsi: nessuno

LE STATISTICHE DI OPTA

Per la prima volta da quando è tornato Massimiliano Allegri, la Juventus ha vinto un match di Serie A con almeno tre gol di scarto.

Nelle ultime 13 stagioni di Serie A in cui ha fatto il suo esordio stagionale in casa, la Juventus ha vinto ben 12 volte; unica eccezione lo 0-1, dell’agosto 2015, contro l’Udinese, con gol di Cyril Thèréau.

Angel Di Maria é il quinto argentino (esclusi oriundi) a segnare in questo secolo con la maglia della Juventus in Serie A, dopo Tevez, Pereyra, Dybala e Higuain.

Di Maria ha partecipato attivamente ad almeno un gol (tre reti e due assist) in quattro dei suoi ultimi cinque esordi stagionali in campionato (quattro giocati con il PSG e quello attuale con la Juve).

Da quando veste la maglia della Juventus, Dusan Vlahovic ha segnato 11 gol: solamente Lautaro Martinez (13) e Ciro Immobile (12) hanno fatto meglio in tutte le competizioni tra chi ha militato nel periodo solo in squadre di Serie A.

Per Vlahovic questa é la 12esima marcatura multipla in Serie A (la seconda con la Juventus): dal 2019/20 ad oggi solo Cristiano Ronaldo (15) e Ciro Immobile (14) ne hanno collezionate di piu nel massimo torneo italiano.

Dusan Vlahovic ha trasformato 13 dei 14 rigori calciati in Serie A: questo é il primo calciato con la maglia della Juventus.

Partita numero 477 per Leonardo Bonucci con la maglia della Juventus in tutte le competizioni; presenza che gli permette di superare Dino Zoff (476) e di guadagnare il settimo posto in solitaria tra i calciatori con più gare nella storia del club bianconero.

Il Sassuolo ha ottenuto un solo clean sheets nelle 20 trasferte di Serie A con Dionisi in panchina, subendo nel parziale 39 gol (1.9 di media a match).

Il Sassuolo ha perso sei partite in Serie A da inizio aprile in poi: nessuna formazione ha fatto peggio nel massimo campionato nel periodo.

Era da aprile, proprio contro la Juventus, che il Sassuolo non perdeva un match di Serie A tirando almeno 18 volte in totale.

Il Sassuolo ha perso all’esordio in Serie A per la terza volta nella sua storia: curiosamente anche le altre due sono state a Torino (ma contro i granata).