Juventus, Allegri: "Dimostrato di essere un gruppo, ma è solo il primo passo"

© Getty Images

Max Allegri si gode il ritorno al successo della sua Juventus nel derby contro il Torino, ma prova a guardare già avanti: "I ragazzi hanno dimostrato di essere una squadra, un grande gruppo - ha detto il tecnico a fine gara a Dazn -. Hanno fatto una partita ordinata, facendo buone giocate e tanti tiri in porta. Sono contento, è la prima vittoria in trasferta e non era semplice. Dispiace per quello che abbiamo passato, a volte ci si incastra in alcune situazioni da cui bisogna uscire. Oggi abbiamo fatto un primo passettino, ma ora bisogna continuare così".