Juventus, Alex Sandro e De Ligt verso il rientro

JUVENTUS

La sosta per le nazionali porta anche buone notizie in casa Juventus. Alla ripresa del campionato, infatti, Andrea Pirlo avrà con tutta probabilità a disposizione due pedine fondamentali per la difesa: Alex Sandro e Matthijs De Ligt. Il recupero del centrale olandese, in particolare, sarà importantissimo per il tecnico bianconero, che dovrà ancora una volta rinunciare per un po' a Chiellini. L'ennesimo infortunio muscolare che lo ha colpito in allenamento potrebbe costringerlo a uno stop di circa un mese. Getty Images

De Ligt non scende in campo con la maglia bianconera ormai dal 7 agosto, giorno della sfida di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Lione. Conclusa la stagione è stato operato per un problema alla spalla destra che si trascinava da tempo, ma ora è pienamente recuperato e dovrebbe essere arruolabile al 100% già sabato 21 contro il Cagliari.

Stesso discorso per il terzino brasiliano, anche lui mai in campo nel 2020/21 a causa di un infortunio muscolare patito a metà settembre e rivelatosi più grave del previsto. Il suo rientro garantirà più soluzioni a Pirlo, che si era ritrovato con Cuadrado, Danilo e il giovane Frabotta come uniche alternative per gli esterni difensivi.

Potrebbe volerci qualche giorno in più invece per rivedere in campo Aaron Ramsey, finito k.o. contro il Ferencvaros. Resta da verificare anche la situazione di Rabiot, che ha accusato un problema muscolare nell'allenamento della nazionale francese e ha saltato l'amichevole con la Finlandia. Le sue condizioni sono ancora da valutare, ma non sembrano particolarmente preoccupanti.

Vedi anche juventus Juve, altra tegola a centrocampo: Rabiot ko con la Nazionale