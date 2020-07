Juve già al lavoro in vista della Lazio: preoccupano Bentancur e Chiellini

VERSO IL BIG MATCH

Dopo il pareggio sofferto contro il Sassuolo, la Juve è rientrata a Torino nella notte e si è già messa subito al lavoro in vista del big match di lunedì contro la Lazio. Come da copione, nel "day after" chi ha giocato contro i neroverdi ha svolto attività di recupero e scarico, mentre il resto della squadra ha affrontato una seduta più intensa. Tra i bianconeri, che lunedì non potranno contare sullo squalificato Bernardeschi, preoccupano Bentancur e Chiellini. Entrambi sono stati visitati al JMedical e gli esami non hanno riscontrato lesioni muscolari, ma le loro condizioni verranno valutate di giorno in giorno.

In attesa di giocarsi una fetta importante di scudetto contro gli uomini di Inzaghi, dunque, la banda di Sarri ha ricominciato ad allenarsi con uno sguardo all'infermeria. Al momento non è ancora chiaro se Bentancur potrà prendere il suo posto in mediana contro i bianconcelesti, ma la situazione dell'uruguaiano verrà tenuta d'occhio con grande attenzione anche in vista dei prossimi appuntamenti. Se l'ex Boca Junior non dovesse essere al top, infatti, il tecnico bianconero potrebbe decidere di non rischiarlo e fare qualche aggiustamento a centrocampo.

Di sicuro invece un cambio Sarri dovrà farlo nel tridente. Con Bernardeschi out per squalifica, le opzioni sono due: Dybala a destra con Higuain ancora al centro dell'attacco, oppure Dybala falso nove e Douglas Costa a destra. Per quanto riguarda infine la difesa, Chiellini sembra difficile da ributtare subito nella mischia dall'inizio dopo l'ennesimo problema al polpaccio, ma l'impressione è che Bonucci dovrebbe rientrare accanto a De Ligt. In alternativa resta valida l'opzione Rugani.