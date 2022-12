Juve, via libera a Pogba per andare in Qatar per la finale della sua Francia

ARRIVA L'OK

Il centrocampista è alle prese con il recupero dall'infortunio al ginocchio

La Juventus ha dato il via libera a Paul Pogba per raggiungere la nazionale francese in Qatar e assistere alla finale dei Mondiali contro l'Argentina, in programma domenica alle ore 16 italiane. Dopo i messaggi social di complimenti e di incoraggiamento, ora il centrocampista bianconero avrà la possibilità di tifare da vicino per Griezmann e compagni per cercare di conquistare la seconda coppa del mondo consecutiva. Secondo quanto riportato dall'Equipe Pogba aveva già fatto richiesta di poter partire per Doha e il presidente francese Emmanuel Macron avrebbe invitato personalmente tutti i giocatori infortunati.

Pogba è sempre alle prese con i problemi al ginocchio: continua a lavorare da solo alla Continassa e i tempi per il rientro continuano ad allungarsi: Allegri potrebbe averlo a disposizione soltanto per la fine di gennaio e non alla ripresa del campionato dopo la pausa per i Mondiali come il tecnico della Juve sperava.