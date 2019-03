Juve, una macchina da record: 26 trasferte senza ko e ora è caccia ai 102 punti di Conte

04/03/2019

Sono tanti i record che la Juve di Allegri sta centrando e potrebbe centrare. I bianconeri al San Paolo hanno stabilito il proprio primato di imbattibilità esterna in Serie A: 26 trasferte consecutive senza sconfitte. Il record assoluto rimane quello del Milan di Capello con 38 trasferte senza perdere dal 1991 al 1993. La Signora, come se non bastasse, è ancora imbattuta in questo campionato e potrebbe dunque chiudere il torneo senza ko, come la stessa Juve nel 2011/2012, il Milan 1991/1992 e il Perugia 1978/1979.



Con 72 punti già conquistati e 36 ancora in palio (12 partite), i bianconeri potrebbero chiudere a 108 punti e stabilire dunque il nuovo record per la Serie A che, al momento, appartiene alla Juve di Conte: 102 punti nel 2013/2014. Per lo scudetto matematico, invece, ad Allegri bastano 20 punti da qui alla fine: significa che questa Juve potrebbe pure perderne cinque, ammesso che il Napoli le vinca tutte da qui alla fine. Un'ipotesi che non viene nemmeno più quotata.