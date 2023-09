Juve, tutto ok per Chiesa: gli esami hanno escluso lesioni. ottimismo per la Lazio

JUVE

L'attaccante bianconero visitato al JMedical: Allegri può averlo alla ripresa del campionato

© Getty Images Dopo due giorni di riposo, in casa Juve riprendono i lavori in vista della partita contro la Lazio di sabato. Al J Medical c'era grande attesa per gli esami di Federico Chiesa, rientrato prima dal ritiro della nazionale per un problema all'adduttore rimediato alla vigilia della trasferta in Macedonia. La risonanza a Coverciano aveva derubricato la questione a un semplice affaticamento muscolare, i test effettuati oggi alla Continassa hanno confermato il tutto, escludendo lesioni muscolari. Per quanto serva ancora cautela, cresce così l'ottimismo per un suo impiego con la Lazio alla ripresa del campionato sabato prossimo.

Nei prossimi giorni Chiesa potrà quindi aumentare i carichi di lavoro per provare a essere già a disposizione sabato. Se il riscontro del campo sarà positivo, così come si pensa, contro la Lazio la punta sarà in campo accanto a Vlahovic a completare il reparto offensivo. Diversamente il suo posto potrebbe essere preso da Moise Kean.

Lo staff medico bianconero sta monitorando anche i recuperi di Federico Gatti e Paul Pogba. Per quanto riguarda il centrale difensivo, l'impressione è che a breve dovrebbe recuperare completamente dalla distorsione alla caviglia rimediata a Empoli. Quanto invece al francese, che al termine della partita vinta in Toscana ha avvertito un fastidio alla coscia, filtra un certo ottimismo sulla possibilità di un suo inserimento tra i convocati per la sfida contro la Lazio.