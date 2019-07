Juve, spazza via i dubbi: Sarri parte a razzo

Massacrante. Con un solo aggettivo, Maurizio Sarri ha spiegato chiaramente perché le tournée precampionato, come quella della Juventus in Asia, non gli piacciono per niente. Si viaggia molto, si lavora male, si gioca in condizioni climatiche quasi proibitive, e se le cose non vanno bene, nonostante tutte le attenuanti, parte il grido d’allarme: zero vittorie in 3 partite con 7 gol subiti non sono numeri da Juve, ma l’allarme va sicuramente circoscritto.