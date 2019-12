Juve, Sarri frena ancora: "Tridente? Bene oggi, ma se trovi una squadra che palleggia..."

LA PUNTUALIZZAZIONE

La formula piace agli interessati (Ronaldo, Higuain e Dybala), fa magari storcere il naso a chi resta a guardare (costretto ad accomodarsi in panchina), solletica di certo la fantasia dei tifosi: comunque la si veda, il tridente bianconere ha funzionato bene, dopo la trasferta di Leverkusen, anche in campionato contro l'Udinese. Cosa ne pensa Sarri, però, già si sa, e anche oggi il tecnico bianconero lo ha ribadito, pur forte di una vittoria più che confortante: "Per giocare così servono le condizioni giuste, quelle che per il gioco praticato dall'Udinese oggi c'erano. Ce lo siamo potuti permettere, ma non sempre è così" Juventus, Sarri: "Ci siamo potuti permettere il tridente per 60 minuti"

"E' la prima volta dopo una sfida di Champions che siamo stati capaci di aggredire bene la partita" ha osservato il tecnico bianconero nel post partita. "In questo momento loro tre (Higuan, Dybala e Ronaldo, ndr) in avanti stanno bene e ho pensato che oggi ce lo potevamo permettere. L'Udinese è una squadra che non costruisce tanto da dietro ma vuole andare subito sugli attaccanti. Quando poi ha iniziato a palleggiare di più abbiamo invece sofferto". Poi però l'aggiunta che premia l'impegno dei tre attaccanti: "Loro tre hanno fatto bene anche nella fase difensiva, con scambi in velocità. Se si trova una squadra di palleggio la situazione può cambiare ma loro sono stati abbastanza ordinati".