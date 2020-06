Juve, Sarri perde pezzi: ko Alex Sandro e Khedira

DOPPIO INFORTUNIO

Post Coppa Italia amarissimo per la Juve. Dopo la sconfitta in finale ai rigori col Napoli, i bianconeri sono rientrati a Torino per riprendere gli allenamenti in vista degli impegni di campionato, ma dall'infermeria arrivano cattive notizie. Gli accertamenti diagnostici hanno evidenziato infatti una lesione di primo grado del legamento collaterale mediale per Alex Sandro e una lesione parziale del tendine del muscolo lungo adduttore della coscia destra per Khedira. Due ko pesanti per Sarri, che in vista della ripartenza della Serie A perde ancora altri pezzi dopo i forfait di Chiellini e Higuain.

Il capitano bianconero e il Pipita proseguono col lavoro personalizzato e non è ancora chiaro se saranno disponibili per la ripresa della Seria A. Nel frattempo il responso degli esami per Alex Sandro e Khedira lascia poco spazio alle interpretazioni. Dopo gli accertamenti diagnostici che hanno riscontrato problemi al collaterale, il brasiliano ha iniziato immediatamente la fisioterapia, ma ne avrà almeno per venti giorni. Il tedesco invece nei prossimi giorni sarà sottoposto a ulteriori accertamenti per definire meglio l'entità del guaio muscolare e i tempi di recupero. La Serie A torna in campo e la Juve perde pezzi.