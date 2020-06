Juve ko in coppa e in Borsa: il mercato punta sulla Lazio per lo scudetto

Il mercato "sceglie" la Lazio e punta sui biancocelesti di Lotito per la vittoria dello scudetto. Dopo la sconfitta della Juventus nella finale di Coppa Italia contro il Napoli, il titolo della società bianconera in borsa è stato penalizzato mentre quello della Lazio corre. Intorno alle 10.30 il titolo della Juve ha ceduto il 3,8% mentre quello della Lazio è balzato al 4,3%. Insomma, il mercato scommette sul ribaltone in campionato.