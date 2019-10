Juve, Sarri "Creiamo tanto, ma sfruttiamo poco le occasioni"

QUI JUVE

Dopo la vittoria all'ultimo respiro della Juve col Genoa, Maurizio Sarri vede il bicchiere mezzo pieno e non nasconde le difficoltà in fase realizzativa. "Abbiamo giocato un primo tempo sotto ritmo - ha spiegato -. Nella ripresa abbiamo aumentato l'intensità e il risultato è la giusta conseguenza delle tante palle gol create". "Purtroppo sfruttiamo poco e subiamo gol spesso alla prima occasione", ha aggiunto. Cristiano Ronaldo invece bada al sodo: "Sono felice, è stata una vittoria sofferta ma meritata".

"Sapevamo che il Genoa aveva un ottimo palleggio e in fase di pressing alto abbiamo fatto errori di movimento - ha continuato Sarri analizzando la partita -. Abbiamo fatto un primo tempo lento anche in fase di impostazione e nelle uscite da dietro. Eravamo incerti e consentivamo all'avversario di chiudersi". Poi qualche battuta sui grandi assenti del match, Pjanic e Higuain. "Il loro trequartista era addosso a Bentancur e non era facile giocare. A tratti abbiamo fatto bene manovrando da dietro, a tratti l'abbiamo fatto lentamente", ha spiegato il tecnico bianconero. "L'assenza del Pipita? Per caratteristiche Higuain è l'unico attaccante che può dare punti di riferimento. Gli altri sono attaccanti atipici a cui piace partecipare alla manovra - ha aggiunto -. Senza Gonzalo rischiamo di restare un po' troppo fuori dall'area". "Per caratteristiche tecniche questa squadra può giocare più a due che con i tre davanti - ha continuato Sarri -. Il modulo lo deciderà la condizione dei giocatori. Ad ogni modo anche Douglas Costa ha giocato da trequartista in passato". Infine sulle difficoltà a dominare la gara: "La squadra ha mentalità, forse ci manca cattiveria. Un pizzico di determinazione in difesa manca, come cattiveria offensiva. Ma abbiamo margine di miglioramento nei singoli".

RONALDO: "VITTORIA SOFFERTA MA MERITATA"

"Sono molto felice per una partita molto difficile, contro una squadra molto organizzata. La Juve ci crede sempre fino alla fine e siamo riusciti a vincere". Cosi' Cristiano Ronaldo ha commentato la vittoria della Juve contro il Genoa grazie a un suo rigore. "C'era un po' di ansia perché dovevamo vincere per tornare primi, siamo contenti per questi tre punti. Bisogna imparare da queste partite", ha aggiunto. "Sapevamo che l'Inter ieri aveva vinto e che dovevamo farlo anche noi - ha concluso CR7 -. Non pensavamo fosse così difficile, ma penso abbiamo meritato perché abbiamo creato tante occasioni".