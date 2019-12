Juve, Sarri: "Ci è mancata brillantezza, questa sconfitta non avrà strascichi sul campionato"

QUI JUVE

"Non abbiamo perso per stanchezza ma per mancanza di brillantezza, Il tridente ha fatto la gara che doveva fare, probabilmente siamo attivati a corto di energie". Il tecnico della Juve Maurizio Sarri legge così la sconfitta contro la Lazio nella Supercoppa italiana. "La gara l'abbiamo persa quando avevamo un centrocampista in più - ha proseguito - C'è amarezza ma dobbiamo guardare subito avanti. Se ci saranno strascichi? Non penso, dispiace aver perso un trofeo ma ci sono altri 5 mesi e altre competizioni in ballo. La Lazio è in un momento di fiducia totale". Sarri: "Non c'è da fare drammi. In attacco passivi"

"L'allenamento di ieri mi ha lasciato sensazioni di brillantezza che forse non erano completamente vere, sensazioni mie e del mio staff e ho cambiato 3-4 giocatori solamente - ha proseguito Sarri in conferenza stampa - Poco tempo per recuperare? Il calendario era questo, dovevamo andare oltre a questa difficoltà. Non c'era niente da fare. Lazio bestia nera? Per me no, ho sempre vinto. I miei giocatori non si fanno condizionare da due sconfitte. Tra qualche mese saremo magari noi a portar via dal campo la vittoria. Sono in un momento magico: poi se continuano così, c'è poco da fare per tutti".