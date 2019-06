Juve, Sarri a Torino: sulla custodia del vestito la scritta "Allegri"

19/06/2019

Maurizio Sarri è sbarcato a Torino. Il nuovo tecnico della Juve è atterrato all'aeroporto di Caselle in vista della presentazione ufficiale in programma giovedì alle ore 11 nella sala "Gianni e Umberto Agnelli" dell'Allianz Stadium. Camicia blu, occhiali e in mano una custodia di un abito con la scritta "Allegri", appena sbarcato, Sarri ha ringraziato il pilota e poi si è allontanato insieme a un addetto della Juve per raggiungere la Continassa, dove era atteso da Nedved e Paratici per una visita al centro sportivo.