Juve, Ronaldo si allena ed è carico: "Felice di tornare al lavoro"

Il portoghese torna a postare immagini con la divisa bianconera, in attesa di definire in maniera più chiara il suo futuro

Cristiano Ronaldo rompe il silenzio a due giorni dal suo rientro a Torino. Il portoghese ha pubblicato sui suoi profili social un post in italiano, accompagnato dalla prima foto della nuova stagione con indosso la divisa bianconera (quella da allenamento), mostrandosi già carico. "Felice di tornare al lavoro", il messaggio di CR7, che resta comunque in attesa di definire in maniera più chiara il suo futuro.

L'ipotesi di un addio del portoghese non è stata ancora del tutto scartata dalla dirigenza bianconera, con il Psg che resta vigile e monitora la situazione, pronto a spingersi oltre in caso di un addio di Mbappé. Molto, in realtà, dipenderà dai primi veri faccia a faccia con Allegri: i due si sono ritrovati dopo due stagioni e si sono già parlati, ma il portoghese è ansioso di capire quali piani abbia in mente per lui il tecnico toscano, che sembra intenzionato a tentare di schierarlo come punto di riferimento centrale in un 4-2-3-1. Ecco perché potrebbe essere rivolto indirettamente a lui il messaggio social di CR7, pronto a mettersi a disposizione dell'allenatore in questo avvio di stagione.

