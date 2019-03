Juve, Ronaldo festeggia la tripletta al ristorante

13/03/2019

Festa al ristorante per Cristiano Ronaldo dopo la tripletta che ha mandato ai quarti di finale di Champions League la Juventus. Il portoghese è stato accolto come un re da "Catullo", il locale affacciato sul Po dove vanno spesso molti giocatori bianconeri. Frequentato da CR7 come da Higuain e Dybala. Ronaldo è stato accolto tra gli applausi mentre guadagnava la saletta riservata del locale. Il numero 7 della Signora abita poco distante (dietro alla chiesa della Gran Madre, in una villa in precollina) e dopo la partita si è presentato al ristorante con Georgina, il figlio maggiore e tutto il clan, tra cui il fratello Hugo e gli amici di sempre Ricky Regufe e Miguel Paixao.