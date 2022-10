Juve, rischio penalizzazione e multa salata: pesa la "carta Ronaldo"

INCHIESTA PRISMA

La Procura di Torino sta analizzando i documenti relativi al bilancio della Società bianconera negli anni dal 2018 al 2020

La Juve rischia una penalizzazione in classifica e una multa milionaria. E' la cosiddetta "carta Ronaldo", quella relativa al contratto del portoghese, che secondo la Procura di Torino la Società bianconera avrebbe occultato, a dare un’ulteriore spinta all'operazione Prisma. Sia sul piano penale che su quello sportivo. Se, come sembra, saranno coinvolti gli organi disciplinari del calcio italiano, non si arriverà a punizioni esemplari, come nel caso di Calciopoli, ma la Juventus rischia una penalizzazione di punti nella classifica del campionato in corso, oltre che un'ammenda anche salata.

Tutto questo perché l'indagine, molto probabilmente, toccherà anche il giudizio sportivo. Ecco il motivo per cui la Procura della Federcalcio è intenzionata a chiedere le carte. L'obiettivo è il recupero degli stipendi differiti, quelli "mai resi pubblici, occultati al di fuori della sede sociale e sequestrati". Un contratto non depositato in Lega può portare alla multa a cui può aggiungersi la penalizzazione in classifica.

Da valutare se davvero la Juventus abbia riconosciuto a Cristiano Ronaldo un incentivo all'esodo "occulto". Dopo averla cercata a lungo, gli inquirenti avrebbero effettivamente trovato la carta che riguarda il campione portoghese. Per la Gazzetta dello Sport la Procura di Torino contesta alla Juve la scrittura privata secondo cui la Società bianconera avrebbe dovuto versare a CR7 19,9 milioni di euro anche in caso di addio. Una cifra che secondo l'accusa non sarebbe stata inserita a bilancio.