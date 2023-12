Juve, Procura Roma ha chiuso indagini preliminari: confermate ipotesi di reato

© ipp

La Juventus ha ricevuto "la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari dalla Procura di Roma", cui sono stati trasmessi gli atti delle indagini della Procura di Torino, dichiarata incompetente dalla Cassazione il 6 settembre. Lo riferisce la società in una nota. "In linea con le ipotesi accusatorie della Procura di Torino, l'avviso - viene spiegato - fa riferimento a presunti reati di falso nelle comunicazioni sociali, manipolazione del mercato, ostacolo all'esercizio delle autorità di pubblica vigilanza (Consob, nel caso di specie) e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti".