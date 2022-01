Juve, primo allenamento in bianconero per Vlahovic

ALLA CONTINASSA

L'attaccante serbo è sceso in campo sotto gli occhi attenti di Allegri. E allo store dello Stadium va già a ruba la sua maglia

Secondo giorno da giocatore della Juve e primo allenamento alla Continassa per Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo è sceso in campo con i suoi nuovi compagni, sotto lo sguardo attento di Allegri, in vista della trasferta bianconera a Verona di domenica 6 febbraio, quando è atteso il suo debutto ufficiale in campo.

Vedi anche juventus Juve, Vlahovic ha firmato: sarà bianconero fino al 2026 Vlahovic sceso subito sul campo: per avviare la fase di riatletizzazione dopo una settimana di fermo, causa la positività al Covid. In un video diffuso dai canali social del club bianconero, il centravanti serbo viene ritratto nelle prime immagini sul campo in maglia Juve, impegnato in esercizi di corsa in allenamento insieme a Mattia De Sciglio, che è appena rientrato dallo stage con la nazionale azzurra a Coverciano.

Successivamente Vlahovic ha svolto anche il primo allenamento con la squadra: dopo i test atletici, ha lavorato anche con la palla, esercitandosi sulla tecnica, sullo sviluppo della manovra e sul possesso. La squadra si è allenata focalizzando il lavoro sulla tecnica, e su sfide "a salire", da uno contro uno fino a quattro contro quattro. Domani e lunedì Max Allegri ha concesso due giorni di riposo per la squadra, si torna in campo martedì.

Allo store ufficiale dell`Allianz Stadium, invece, à già Vlahovic-mania: la maglia di Dusan al centro delle esposizioni, è la più richiesta di giornata.