Juve, Pg Cassazione: "Per ora il processo resta a Torino"

Il procedimento giudiziario sui conti della Juventus per il momento resta a Torino. La Procura generale della Cassazione ha dichiarato inammissibile per ragioni di procedura la richiesta delle difese di trasferire gli atti a Milano. La questione dunque dovrà essere risolta dai giudici torinesi. Le difese sostenevano che la sede competente del processo fosse Milano in quanto il reato di aggiotaggio contestato alla dirigenza bianconera è legato alla diffusione dei comunicati alla Borsa.