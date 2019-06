Juve, Paratici: "La scelta di Sarri? Avevamo le idee chiare da subito"

20/06/2019

Con Sarri la Juve sarà diversa? "No, come prima conta vincere. Siamo qui per questo. Non c'è una ricetta su come vincere o perdere, se ci fosse l'inventore sarebbe ricchissimo. La scelta non è per questo, abbiamo fatto una scelta pensando che la spinta propulsiva data dall'alchimia che si era creata tra allenatore, squadra, società e tifosi potesse affievolirsi un po' e quindi abbiamo deciso di prendere questa decisione. Non è stato un motivo dettato né dal gioco né dai risultati che sono sotto gli occhi di tutti".



E ancora: "Perché Sarri? Nella scelta il gioco non è stato centrale. Crediamo che in questo momento sia il miglior allenatore per la Juve, come lo pensavamo per Conte e per Allegri in quei momenti. Ha mostrato grandi qualità in Italia, in Premier, a livello internazionale è il più adatto e il migliore per allenare la Juventus- Se è sempre stato la prima scelta? Assolutamente sì".



Capitolo mercato: Pogba e Rabiot sono obiettivi di mercato? "Sono due grandi giocatori. Pogba è un giocatore del Manchester United, gli vogliamo bene, l'abbiamo fatto crescere. Noi su Rabiot facciamo la nostra corsa, come su tutti i giocatori che abbiamo in testa, ci siamo confrontati con Maurizio poi decideremo".