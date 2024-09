Juve: Nico Gonzalez si allena a parte con l'Argentina: in dubbio per Empoli

JUVE

Weah e Thuram invece dovrebbero essere a disposizione di Thiago Motta per la ripresa del campionato

© Getty Images In attesa della ripresa del campionato, alla Continassa si valuta con grande attenzione la situazione degli infortunati, dei giocatori in via di guarigione e di Nico Gonzalez, alle prese con qualche problema fisico nel ritiro dell'Argentina. Per quanto riguarda Conceiçao si parla di almeno un mese di stop e dunque servirà ancora pazienza. Pazienza che dovrebbe servire anche per rivedere in campo Milik. Ai margini da giugno dopo l'intervento al menisco, il polacco nella migliore delle ipotesi dovrebbe infatti tornare tra i convocati contro il Napoli.

Discorso diverso invece per Timothy Weah e Khéphren Thuram. Entrambi infatti sembrano ormai pronti ad aggregarsi in maniera definitiva al gruppo e a dare il loro contributo nella trasferta di Empoli e poi nel successivo tour de force tra campionato e Champions.

Infine capitolo Nico Gonzalez. Ancora impegnato con l'Argentina, l'esterno offensivo è alle prese con un fastidio alla caviglia sinistra e al tallone ed è monitorato con grande attenzione dallo staff dell'Albiceleste in stretto contatto con quello bianconero. Al momento l'ex Fiorentina non sembra destare particolari preoccupazioni, ma si è allenato a parte e sembra difficile vederlo in campo contro la Colombia. Una situazione da valutare con grande cautela soprattutto al rientro alla Continassa, quando le condizioni dell'attaccante saranno più chiare e si potranno fare considerazioni più precise in relazione ai tanti impegni in calendario.