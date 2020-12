Juve-Napoli: il 22 dicembre l'udienza al Collegio di Garanzia dello sport

LA QUERELLE

Il presidente del Collegio di Garanzia, Franco Frattini, ha fissato per il 22 dicembre 2020, a partire dalle ore 14.30, l'udienza di discussione del ricorso presentato dal Napoli contro Figc e Juventus in merito alla sentenza relativa alla gara non disputata a Torino lo scorso 4 ottobre. Nei primi due gradi di giudizio sportivo, al Napoli è stata comminata la sanzione della sconfitta a tavolino per 3-0 e 1 punto di penalizzazione Getty Images

Il ricorso sarà esaminato dal Collegio, presieduto dall'ex ministro Frattini, a sezioni unite. De Laurentiis ha affiancato a Grassani l'avvocato amministrativista romano Enrico Lubrano, esperto anche in diritto sportivo. L'esito è atteso già in serata. In caso di ulteriore sentenza sfavorevole, i partenopei potranno poi ricorrere ancora al Tar, al Consiglio di Stato e infine al Tas. Quattro gradi di giudizio e ancora diversi mesi prima di arrivare a una decisione definitiva.