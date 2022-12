Juve, Moggi parla durante il CdA e regala ad Agnelli la chiavetta Usb con i file di Calciopoli

JUVENTUS

L'ex dg, presente all'Assemblea degli Azionisti bianconeri, applaudito al termine del suo intervento

Curioso teatrino all'assemblea degli azionisti della Juventus. L'ex direttore generale e attualmente azionista Luciano Moggi ha infatti prima preso la parola tra gli applausi della sala, quindi, concluso il suo intervento, ha consegnato ad Andrea Agnelli una scatola regalo con all'interno la chiavetta Usb con file relativi a Calciopoli. "Siamo stati indicati come colpevoli di cose che avevano fatto altri", ha detto. "Se è vero che è stato riaperto il caso plusvalenze perché pensano di aver trovato elementi nuovi, è altrettanto vero che bisognerebbe riaprire Calciopoli, una ferita che non si rimargina ancora ne per noi ne per la Juventus".

"La Juventus ha sempre vinto sul campo, mai rubato niente a nessuno", ha continuato. E, per quanto riguarda i rilievi agli ultimi bilanci mossi dalle Procura di Torino e dalla Consob, "non tengo conto di quello che leggo - ha chiarito Moggi - sento in questa assemblea cose che non sembrano quelle. E ringrazio Andrea Agnelli: 9 scudetti non si vincono con facilità. Chi sta dentro sa le difficoltà che si devono superare per vincere".



E infine la stoccata: "Ringrazio Agnelli, la società però non si è mai difesa o non ha saputo difendersi o ha lasciato cadere tutto quello che le veniva gettato addosso, per questo è diventata un giocattolo in mano a tanti, soprattutto ai media".

Vedi anche juventus Andrea Agnelli: "La Juventus prima di tutto, dimissioni non facili"