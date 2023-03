Juve, Marilungo "inguaia" Agnelli: "Voleva approvare il bilancio a tutti i costi"

© Getty Images

Daniela Marilungo "inguaia" Andrea Agnelli. Emergono le prime indiscrezioni del colloquio in procura dell'ex consigliera d’amministrazione indipendente della Juve avvenuto il 12 gennaio scorso. Nelle otto ore con gli inquirenti sono state percorse tutte le tappe a cui è arrivata alla decisione di dimettersi il 25 novembre scorso, tre giorni prima della scelta di tutto il cda bianconero. In quei giorni i vertici bianconeri avrebbero provato a convincerla a ritirare le dimissioni. La Marilungo rivela come Agnelli volesse approvare al bilancio a tutti i costi senza restatement, correndo anche il rischio della "mancata iscrizione al campionato o la penalizzazione in classifica".