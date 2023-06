Malagò: "Il caso Juve dimostra che la giustizia sportiva funziona"

© Getty Images

Giovanni Malagò è tornato sul caso Juventus e i dieci punti di penalizzazione per il processo plusvalenze: "Ogni discorso deve andare alla prossima stagione. In Giunta diverse persone hanno fatto una riflessione sulla vicenda Juventus. Per come si è conclusa è evidente che la giustizia sportiva abbia funzionato a fronte di una collaborazione con la giustizia ordinaria". Il presidente del Coni continua: "Se hai un provvedimento che arriva a gennaio il problema non esiste, se arriva il 27 di maggio la situazione deve essere affrontata. Un qualsiasi avvocato che difende una società penalizzata dirà che è questo il tempo che serve. Bisognerebbe avere tutte le fasi istruttorie completate in anticipo fatto salvo che poi alcuni fatti avvengono a ridosso del processo sportivo".