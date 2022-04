Juve, lesione del legamento collaterale per Locatelli: out un mese

JUVE

Il centrocampista bianconero è stato sottoposto ad accertamenti dopo il problema al ginocchio destro rimediato contro l'Inter

Almeno per il prossimo mese, Massimiliano Allegri non potrà contare su Manuel Locatelli per difendere il quarto posto in campionato. Gli accertamenti al JMedica a cui è stato sottoposto il centrocampista della Juve dopo la gara contro l'Inter hanno infatti riscontrato una lesione di primo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Infortunio che terrà il giocatore lontano dal campo per circa quattro settimane. Getty Images

Dopo la sconfitta nel derby d'Italia, dunque, per Allegri non arrivano buone notizie dall'infermeria per la mediana. I test effettuati al JMedica su Locatelli hanno confermato le brutte sensazioni registrate subito dopo l'uscita dal campo del giocatore, riscontrando un serio problema al ginocchio. Guaio che terrà l'ex Sassuolo fuori dai giochi almeno per il prossimo mese. Tegola complicata da gestire per Max in un momento cruciale della stagione. Archiviate definitivamente le pochissime speranze di scalare ulteriormente la classifica, la Juve ora dovrà infatti difendere la qualificazione alla Champions del prossimo anno con tutte le forze a disposizione.

IL COMUNICATO DELLA JUVE

Manuel Locatelli è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J Medical che hanno confermato la lesione di primo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. I tempi di recupero sono stimabili in circa quattro settimane