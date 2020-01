Juve, la dieta di CR7: proteine, riposo e niente alcol

IL SEGRETO DEL SUCCESSO

Un talento innato, grande dedizione all'allenamento e uno stile di vita regolare senza eccessi. E' questo il segreto di Cristiano Ronaldo, la cui fortuna comincia a tavola. Il campione della Juve, infatti, segue una dieta con molte proteine animali e senza alcolici. Sono sei i pasti giornalieri, soprattutto a base di pollo e pesce. CR7 dà anche molta importanza al riposo e al tempo libero, che trascorre con famiglia e amici.

E' stato il tabloid britannico 'Sun' a fare le pulci allo stile di vita del fenomeno portoghese. La sua giornata inizia con una prima colazione a base di prosciutto, formaggio e yogurt a ridotto contenuto di grassi. Quindi si arriva al primo dei due pranzi quotidiani, che prevede insalata e pollo. Il secondo pranzo spesso consiste in pesce, per lo più tonno, con insalata, uova, olive e pomodori. Due sono anche le cene, in cui si alternano ancora una volta carne e pesce, come calamari, bistecca e pesce spada, ma anche il Bacalao a la Brasa, un piatto portoghese a base di baccalà di cui va matto. Nel corso della giornata sono previsti anche spuntini, rigorosamente a base di frutta fresca.

Il segreto del suo successo e della sua longevità calcistica risiede anche nell'allenamento, dove non mancano pilates e nuoto. Per preservare i suoi preziosissimi muscoli e battere dolori muscolari e infiammazioni, Ronaldo si sottopone a sedute di crioterapia giornaliere. Fondamentale risulta essere il riposo: alle otto ore di sonno quotidiane, CR7 aggiunge cinque pisolini durante il giorno. Quel che resta del tempo lo trascorre con la famiglia e gli amici.

